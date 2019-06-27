Главный тренер «Дизеля»: Мы должны смочь, уже нет никаких «постараться»

Губернатор Иван Белозерцев дал тренерскому штабу «Дизеля» последний шанс вывести клуб в плей-офф чемпионата ВХЛ — этот рубеж пензенские хоккеисты не преодолевали уже пять лет. «Мы должны смочь, уже нет никаких «постараться», — главный тренер команды Алексей Ваулин уверен, что на сей раз сможет привести «Дизель» к достойному результату. Как именно, он рассказал в эксклюзивном интервью журналисту «Пенза-Пресс».

— Алексей Александрович, правильно ли я понимаю, что в настоящее время состав команды, которая будет отстаивать честь Пензенской области в новом сезоне ВХЛ, полностью сформирован?

— Да, селекция находится на завершающей стадии. Состав практически сформирован. Еще где-то два-три места есть, и в предсезонке, возможно, мы еще кого-то возьмем.

— В последние годы был задан курс на формирование команды преимущественно из пензенских воспитанников, в прошлом году в команду пришло немало ребят из нашей молодежки. Вместе с тем, в мае и июне стала появляться информация об итогородних игроках, пополнивших состав «Дизеля»: например, заключены контракты с нападающим Артемом Мелиховым из «Челмета», с нападающим Антоном Андрияновым из «Молота-Прикамье», вратарем Ильясом Гафиуллиным из «Металлурга»… Есть ощущение, что приезжих спортсменов в этом сезоне будет больше, так ли это?

— Да, действительно, соотношение наших и иногородних спортсменов будет приблизительно 50 на 50, в прошлом сезоне было где-то 75 на 25. Могу сказать, почему сейчас приезжих будет побольше. Мы не продлили контракты со многими игроками 1998 года рождения. Причина — в том, что пензенский тренерский штаб считает, что ребята не соответствуют уровню ВХЛ и не помогут клубу в достижении задачи, которую перед нами поставило правительство области. В этом сезоне у нас уже нет никаких оправданий, мы должны обязательно выполнить задачу — попасть в плей-офф.

Может быть, мы и рады были бы местную молодежь больше задействовать, но нужно время, чтобы они достигли определенного уровня. Поэтому стараемся брать ребят 1994−1995 годов рождения, чтобы костяк создавать и чтобы они могли несколько лет играть за клуб.

Еще одна причина, по которой мы не продлили контракты с некоторыми пензенскими спортсменами 1998 года. У нас есть ребята 1999 и 2000-го годов рождения, которые просто выиграли конкуренцию. Сейчас у нас — порядка четырех-пяти молодых игроков.

— Молодые спортсмены — это хорошо, но, как вы сами отметили, для успешных выступлений на матчах нужен сформированный костяк команды. Его удалось сохранить?

— Да, в «Дизеле» в этом сезоне будут играть и пензенские возрастные спортсмены — те же Давид Думбадзе, Александр Мокшанцев.

— А 36-летний защитник, ветеран «Дизеля» Денис Бельский продолжит игру за клуб?

— Да, он тоже будет играть в этом сезоне, мы подписываем с ним контракт. Все прекрасно понимают его возраст, и ему дается шанс. Но Денис должен показать свою конкурентоспособность среди других защитников.

— Среди иногородних хоккеистов, которые в этом сезоне будут играть за «Дизель», — вратарь Ильяс Гафиуллин. Он станет первым номером?

— Да, мы взяли его на роль первого вратаря. Он играл в «Зауралье» два сезона, был лидером команды. В прошлом сезоне был в составе новокузнецкого «Металлурга». Неплохие отзывы о нем, статистика нормальная. Но, опять же, у нас есть Максим Борисов, у которого есть хорошие шансы повысить свой уровень и создать конкуренцию для Гафиуллина. Все зависит только от него.

Кроме того, на просмотровом контракте до августа будет еще ровесник Максима, Лазарев. Пока у нас три вратаря. Но во время предсезонной подготовки мы еще будем корректировать состав, есть еще варианты. То же самое — и по остальным игрокам, и обороны, и нападения. Через контрольные игры и турниры будем делать определенные выводы. Если нужно будет где-то еще усиление — значит, сделаем.

— По капитану команды на этот сезон пока нет определенности?

— Нет, это прояснится в тренировочном процессе. По предсезонным турнирам посмотрим, кто будет лидером. Возможно, даже самим ребятам предоставим право выбрать капитана, провести голосование. Или тренерский штаб назначит, или игроки, пока думаем.

— Кто из игроков, которые были вызваны в национальную сборную в этом году — нападающие Данил Савунов и Сергей Сулев, вратарь Глеб Носов, — продолжит играть за «Дизель»?

— Данил Савунов пока остается у нас. Вратарь Глеб Носов перешел в магнитогорский «Металлург». Желание самого хоккеиста, естественно, в приоритете. У нас нет задачи подготовить молодых перспективных игроков и сразу продать, нет. Мы готовим, даем им игровое время, а они растут и, как любой человек, мечтают о том, чтобы повысить свою квалификацию. Поэтому здесь запретов никаких нет, плюс получается и для клуба, и для самого игрока. Та же ситуация у нас произошла с Сергеем Сулевым. Его в ЦСКА забрали.

Эти ребята играли в национальной сборной, у них приличный опыт. Савунов и Носов после Нового года вызывались на турнир четырех наций, ездили в Словакию. И вот сейчас был Кубок Черного моря, туда и Сулев попал. Три человека из команды за один сезон — для клуба, я считаю, это очень престижно. Если сравнивать с прошлыми годами — у нас в молодежную сборную уже давно практически никто не ездил. Глеб Муртазин вызывался в расширенный состав, сейчас он, кажется, где-то в Северной Америке. Последний был Георгий Бусаров.

Так что я горд за ребят. Они смогли проявить себя, выиграть конкуренцию у старших игроков, выступали на хорошем уровне практически весь сезон.

— Какая стратегия избрана тренерским штабом для достижения многолетней цели — попадания в плей-офф? Что изменится с учетом ошибок прошлого сезона?

— Что нам необходимо попасть в плей-офф — это даже не обсуждается. Губернатор на собрании, когда решалась судьба тренерского штаба, дал нам последний шанс. Основная задача — создать боеспособный коллектив единомышленников, сплотить ребят в команду, чтобы подойти к началу сезона в полной готовности.

В последний раз «Дизель» выходил в плей-офф в сезоне 2014−2015 годов, с тех пор — занимали с 19 по 21 места. И надо учитывать, что с каждым сезоном команд становится все больше: если в позапрошлом их было 26, в прошлом — 29, то в этом году будет уже 32. А нужно попасть в 16. Соответственно, и переездов больше, и финансовых затрат. Но мы должны смочь, здесь уже не может быть никаких «постараться». Стараться можно всю жизнь, и безуспешно.

Мы провели анализ ошибок. В целом мы — сторонники комбинационного хоккея, поэтому у нас и Данил Макаров 20 шайб забил, и Влад Барулин — 19. Приезжие игроки набрали большое количество очков. Это говорит о том, что мы развязывали руки ребятам в зоне атаки, чтобы они творили. И прохождение средней зоны делали через комбинации, передачи. Мы обязательно сохраним хорошие наработки, где были проблемы — будем убирать.

— Некоторые болельщики, наблюдавшие за игрой «Дизеля» в прошлом и позапрошлом сезонах, говорили о неких «качелях», непредсказуемости результатов встреч с соперниками. Согласны ли вы с этим, и если да, то как будете бороться с нестабильностью?

— Если брать сезон 2018/2019, то, я считаю, у нас не было ни одной провальной ямы, чтобы мы проиграли подряд пять, семь, 12 игр, как в предыдущие сезоны было. Максимум было три поражения. Да, было очень мягкое и невыразительное начало сезона, хорошо, что мы выиграли в четвертом матче домашней серии. Но команда очень молодая была, 15 человек — игроки молодежной команды, не имевшие опыта игры со взрослыми мужчинами на таком уровне.

Я не сказал бы, что у нас были «качели». Провальных игр, на мой взгляд, практически не было. Был не слишком приятный для нас матч со «СКА Нева», когда они переиграли нас со счетом 1:6, и игра с казанской командой. Разбирали свои неудачи, делали выводы. Но провалов не было — мы находили в себе силы исправлять ситуацию.

Болельщики видят все со своей позиции, а если смотреть с позиции тренера и хоккейных специалистов, то все выглядит иначе. Где-то нам не хватало надежности в концовках, где-то были ненужные удаления, много индивидуальных ошибок. Но почти со всеми соперниками мы играли шайба в шайбу, матчи были напряженные. Поэтому для того, чтобы предъявлять какие-то претензии к команде именно в плане «качелей», мы оснований не видим. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Просто кто меньше ошибок делает — тот и выше в турнирной таблице.

— В мае стало известно, что в «Дизель» вернулся в качестве генерального менеджера Сергей Лопушанский, который тренировал команду в сезоне ВХЛ 2016/2017 годов. Как, по вашему мнению, его возврат в клуб отразится на результатах?

— Сергей Лопушанский — наш пензенский специалист, и это большой плюс. Считаю, что для клуба это очень хорошее приобретение. Мы с ним давно знакомы и совместно осуществляем подбор игроков. Рассчитываю на большой рост именно в такой связке. Смею надеяться, что мы сможем вместе собрать коллектив единомышленников и выполнить поставленную перед нами задачу.

— Сколько предсезонных турниров в этом году запланировано у «Дизеля», как будете готовиться к старту нового сезона ВХЛ?

— 30 июня мы проведем организационное собрание с командой. С 1 по 3 июля пройдем углубленный медицинский осмотр, а с 4 числа начинаются втягивающие тренировки. 9 июля выезжаем в Заречный на учебно-тренировочный сбор, который продлится 10 дней.

Первый товарищеский турнир у нас будет в Тамбове со 2 по 5 августа. Это Кубок губернатора (0+), в прошлом году такого не было. Там будет пять команд вместе с нами. Кубок Дизеля (0+) пройдет с 14 по 28 августа, также пять клубов будет. Затем Самара к нам приезжает на две контрольных игры (0+), которые пройдут 23 и 24 августа. И с 28 по 30 августа у нас — Кубок нефтяника (0+) в Альметьевске. Туда, я думаю, мы уже поедем в полном составе, в котором начнем выступление в сезоне ВХЛ.

Сам чемпионат (0+), предварительно, стартует 5−6 сентября, но официальная информация от лиги будет чуть позже. В целом у нас получается очень хорошая предсезонка. Я уверен, что это поможет нам встретить игры нового чемпионата ВХЛ в полной боевой готовности.