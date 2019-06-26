Валерий Лидин отметил важность совершенствования инвестиционной политики

Валерий Лидин ознакомился с основными направлениями деятельности организации. Речь шла о наиболее перспективных форматах взаимодействия с инвесторами, развитии инвестиционной инфраструктуры и создания для резидентов наиболее благоприятных условий для успешной реализации их проектов.

Председатель ЗакСобра рассказал об опыте Пензенской области. В рамках регионального закона об инвестициях и государственно-частном партнерстве заключено 17 инвестиционных соглашений на предоставление налоговых льгот крупным инвесторам.

Кроме того, была отмечена важность исследований, разработок и трансляции перспективных практик для работы в эру цифровой экономики, сообщили в пресс-службе регионального Законодательного Собрания.