Валерий Лидин встретился с представителями национально-культурных автономий

Стороны обсудили вопросы возрождения культурного, исторического и духовного наследия. Валерий Лидин отметил необходимость дальнейшего расширения сотрудничества и межнационального взаимодействия.

«В регионах Поволжья в мире и согласии живут представители разных национальностей и вероисповеданий. У всех у нас — общая Родина и общие цели. Мы все хотим, чтобы Россия была процветающим и сильным государством», — сказал он.

В пресс-службе регионального ЗакСобра сообщили, что во встрече принял участие председатель комитета Государственного совета Республики Татарстан по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибулин.