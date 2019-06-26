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Валерий Лидин встретился с представителями национально-культурных автономий

26 июня в 17:04 140 просмотров

26 июня в Татарстане председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин встретился с местными представителями национально-культурных автономий.

Стороны обсудили вопросы возрождения культурного, исторического и духовного наследия. Валерий Лидин отметил необходимость дальнейшего расширения сотрудничества и межнационального взаимодействия.

«В регионах Поволжья в мире и согласии живут представители разных национальностей и вероисповеданий. У всех у нас — общая Родина и общие цели. Мы все хотим, чтобы Россия была процветающим и сильным государством», — сказал он.

В пресс-службе регионального ЗакСобра сообщили, что во встрече принял участие председатель комитета Государственного совета Республики Татарстан по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибулин.


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