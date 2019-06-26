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Разрубили лапу топором. Пензячка пытается спасти покалеченного пса

26 июня в 16:54 170 просмотров
, который произошел с собакой.

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Жительница Пензы рассказала в Сети о страшном инциденте, который произошел с собакой.

«Малышка Венера родилась на улице, попала под машину и сломала бедро. Собаку вылечили и пристроили в «добрые» руки, но злой рок преследовал беднягу, через месяц ее вернули со сломанной лапой.

Песика опять возили по врачам, вылечили и снова пытались пристроить. Через некоторое время ее забрал мужчина. Это было поздней осенью. А на днях пьяный хозяин отдал Венеру обратно. Когда я к ней подошла, испытала кошмар и ужас! В собачки была разрублена лапка, она была вся в крови. От нестерпимой боли из глаз у малышки текли слезы… Там сверху такие раны, как от топора или лопаты, будто от нее по кусочку отрезали.

Мы сразу повезли собаку в ветклинику, там ей оказали первую помощь и сделали уколы. Рентген показал открытый перелом, Большая часть пальцев — раздробленна.

Сейчас малышка пошла на поправку. Гноя почти нет, но ей предстоит серьезнейшая реабилитации и потом еще операция», — рассказала женщина в группе соцсети «ВКонтакте», прикрепив к посту фотографии искалеченной собачки.

Подробности можно узнать здесь.

Напомним, за жестокое обращение с животными можно получить штраф — до 300 тысяч рублей либо отправиться в колонию на срок до пяти лет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/zooserdce

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