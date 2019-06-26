Центробанк опубликовал официальные курсы валют

По данным Банка России, курс доллара повысился с 62,5229 руб. до 62,8083 руб., а курс евро — с 71,2323 руб. до 71,3816 руб.
Золото будет стоить 2 840,70 рублей за грамм, серебро — 30,80, платина — 1 625,56, палладий — 3 085,54 руб./гр.
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Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 27 июня.
По данным Банка России, курс доллара повысился с 62,5229 руб. до 62,8083 руб., а курс евро — с 71,2323 руб. до 71,3816 руб.
Золото будет стоить 2 840,70 рублей за грамм, серебро — 30,80, платина — 1 625,56, палладий — 3 085,54 руб./гр.
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