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Центробанк опубликовал официальные курсы валют

26 июня в 17:41 110 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 27 июня.

По данным Банка России, курс доллара повысился с 62,5229 руб. до 62,8083 руб., а курс евро — с 71,2323 руб. до 71,3816 руб.

Золото будет стоить 2 840,70 рублей за грамм, серебро — 30,80, платина — 1 625,56, палладий — 3 085,54 руб./гр.


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