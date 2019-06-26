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Сотрудникам «скорой» зарплаты повысят поэтапно — пензенский минздрав

26 июня в 17:19 210 просмотров
, когда сотрудникам станции скорой помощи повысят зарплату.

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В министерстве здравоохранения Пензенской области сообщили, когда сотрудникам станции скорой помощи повысят зарплату.

Как отметили в пресс-службе министерства, повышение заработной платы будет идти поэтапно.

«Решение об этом было принято в ходе работы согласительной комиссии регионального минздрава и представителей трудового коллектива учреждения здравоохранения после первого обращения сотрудников в мае 2019 года. Оно рассмотрено в полном объеме и взято под личный контроль врио министра здравоохранения Пензенской области [Оксаны Чижовой].

С учетом договоренностей, достигнутых с коллективом, реализация первого этапа запланирована по «дорожной карте» на 10 июля, когда начнутся выплаты за июнь. Фельдшерам, работающим в мае в неполных бригадах, доплаты были осуществлены», — отметили в минздраве.

Также в пресс-службе пояснили, что весь парк автомобилей скорой помощи на ходу, за последние два года его переоснастили на 80%. Также решено выделить из областного бюджета 95 млн руб. на приобретение 12 автомобилей класса «С» для работы анестезиологии-реанимации. Сейчас идет процедура торгов.

«Один реанимобиль будет закреплен за Пензенской областной клинической больницей им. Н. Н. Бурденко, второй — за Пензенской областной детской клинической больницей им. Н. Ф. Филатова, что позволит перестроить систему эвакуации отдельно взрослого и отдельно детского населения.

Решен вопрос с ремонтной базой. В текущем году впервые из бюджета Пензенской области выделены средства в размере 1,6 млн руб. на приобретение оборудования для ремонтной мастерской: планируется приобрести автомобильные подъемники и прочее оборудование для осуществления ремонта», — пояснили в ведомстве.

В минздраве особо подчеркнули, что «областная станция скорой медицинской помощи работает в штатном режиме, сбоев нет. Все машины — на линии, все бригады полностью укомплектованы фельдшерским и водительским составом. Сведений о самовольных прогулах водителями рабочего дня нет».

Напомним, ранее стало известно о том, что коллектив станции скорой помощи высказал недовольство техническим состоянием ряд машин, укомплектованностью бригад и зарплатой.

«90% вопросов, заявленных в обращении, были решены», — отметили в министерстве.


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