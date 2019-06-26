Анфиса Чехова показала прелести под душем

«В Дубае — жарковато. Причем в море еще жарче, чем на суше. Спасает прохладный бассейн и ледяной душ. Смотрите, какие красивые кадушки стоят в нашем отеле. Ну, а пока вы рассматриваете фото, я, искупавшись и позавтракав, еду на шопинг», — поделилась звезда с поклонниками, прикрепив волнительное фото.

На снимке Анфиса позирует в откровенном купальнике под душем, демонстрируя свои аппетитные формы.

Фоловеры в комментариях подчеркнули, что звезда выглядит соблазнительно. «Просто вишенки», «какие красивые близняшки», «просто прекрасна», — писали они.