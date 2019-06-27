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С пензенцев начали взыскивать долги за бытовой мусор

27 июня в 09:20 220 просмотров
(Северная зона) — ООО «Управление благоустройства и очистки» начал взыскивать задолженности по оплате коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Пензенской области (Северная зона) — ООО «Управление благоустройства и очистки» начал взыскивать задолженности по оплате коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

За пять месяцев 2019 года задолженность физических лиц за оказанные услуги по обращению с ТКО перед региональным оператором составила 25% от начисляемых потребителям платежей.

На конец первого полугодия 2019 года региональный оператор передал в суд более 50 заявлений о выдаче судебного приказа на взыскании задолженности с неплательщиков услуги по обращению с ТКО.

Взыскание долгов производится с помощью судебного приказного порядка, который не требует судебного разбирательства. Региональный оператор обращается в суд с заявлением, суд, в свою очередь, уведомляет должника о вынесении приказа в его отношении. После региональный оператор имеет право направить приказ в банк, работодателю или в службу судебных приставов. С должника списывается сумма задолженности, а также расходы по уплате государственной пошлины.

ООО «Управление благоустройства и очистки» просит жителей вносить плату за услугу по обращению с ТКО своевременно. Отмечается, что работа с неплательщиками будет продолжаться до погашения задолженности.

ООО «Управление благоустройства и очистки» является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в г. Пензе, г. Заречном, Пензенском, Бессоновском, Мокшанском, Лунинском, Иссинском, Шемышейском районах.

Контактные данные регионального оператора:

— 440000, г. Пенза, ул. Суворова, 10, офис 11, тел. 8 (8412)45−00−20, e-mail: client@ubo58.ru.

Контактные данные дополнительных офисов в районах:

— пгт. Исса, ул. Советская, 6, тел. (84144)2−24−22;

— р. п. Лунино, ул. Кооперативная, 46-в, тел. (84161)3−10−15;

— р. п. Мокшан, ул. Поцелуева, 8, тел. (84150)2−37−04;

— пгт. Шемышейка, ул. Свердлова, 37, тел. (84159)2−23−72.

В соответствии со ст. 30, ст. ст. 153−155 ЖК РФ, ст. 148.25 Постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» граждане обязаны своевременно и в полном объеме вносить плату услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, на расчетный счет регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.


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