Белозерцев принял участие в заседании Госсовета в Москве

26 июня в Москве состоялось заседание Госсовета РФ по вопросам развития сети автодорог и обеспечения безопасности дорожного движения под председательством президента Владимира Путина. В нем принял участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Глава государства отметил, что цели и задачи развития сети автодорог и повышения безопасности дорожного движения подробно определены в соответствующих национальных проектах. Также, по его словам, проблемой остается порядок определения цен, что напрямую влияет на достоверность стоимости дорожных работ.

«Подрядчики зачастую выходят на конкурс, где заведомо занижены цены на битум, асфальт, асфальтобетон, щебень, другие материалы, поэтому компании либо вовсе отказываются от таких подрядов, либо, как им заблагорассудится и как удается, «выкручиваются», что негативно сказывается и на качестве дорог, и на сроках выполнения дорожного строительства. Прошу заинтересованные ведомства разобраться, наконец, в этой ситуации», — поручил Владимир Путин.

Губернатор Иван Белозерцев, комментируя темы, прозвучавшие на заседании, уточнил, что в Пензенской области ведется активная работа по модернизации транспортной инфраструктуры, увеличению доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Объем регионального дорожного фонда в 2019 году составляет свыше шести млрд рублей. В текущем году особое внимание уделено приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения», — отметил Иван Белозерцев.