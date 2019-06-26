Пензенские полицейские поймали пьяного водителя во дворе дома

Мужчина сделал фото с места событий и разместил их в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».
«Поймали пьяного за рулем «Нивы» на улице Карпинского, 38», — пояснил очевидец.
Официальных данных по данному факту нет.
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26 июня житель Пензы рассказал в соцсети о задержании нетрезвого водителя.
Мужчина сделал фото с места событий и разместил их в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».
«Поймали пьяного за рулем «Нивы» на улице Карпинского, 38», — пояснил очевидец.
Официальных данных по данному факту нет.
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