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Пензенские полицейские поймали пьяного водителя во дворе дома

26 июня в 19:03 242 просмотра

26 июня житель Пензы рассказал в соцсети о задержании нетрезвого водителя.

Мужчина сделал фото с места событий и разместил их в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».


«Поймали пьяного за рулем «Нивы» на улице Карпинского, 38», — пояснил очевидец.

Официальных данных по данному факту нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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