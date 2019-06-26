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Пензенские студенты-медики поедут получать новый опыт в Германию (видео)

26 июня в 19:52 176 просмотров

Пензенские студенты отправятся на стажировку в Германию. Получить новый опыт смогут учащиеся и преподаватели медицинского института ПГУ. Обучение будет проходить на базе медицинского комплекса во Фленсбурге.

Анатомия тела — наука, с которой, по традиции, начинается путь каждого первокурсника в мир медицины. Девять студентов ПГУ, проявивших себя в изучении университетских предметов, готовы расширить свои знания. В ближайшее время они отправятся в Германию и на базе медицинского комплекса, расположенного в городе Фленсбург, пройдут практику. Впервые за десять лет сотрудничества в состав делегации включили иностранного студента.

«Мы познакомимся с людьми, которые там будут изучать немецкий язык. И, естественно, с их знаниями, увидим, чем знания, которые там дают, отличаются от тех, что дают в Пензе и вообще в России», — сказал студент ПГУ из Иордании Алшбуль Таха Мохаммад Таха.

В Германии студентов распределят по направлениям — трансфузионная медицина [смешение биологических и заменяющих их жидкостей], урология, психиатрия, неврология, гинекология, терапия, радиология и хирургия. В течение месяца под руководством наставников юноши и девушки будут принимать участие в медицинских консилиумах, смогут проявить себя в работе с пациентами, а также прослушают несколько лекций иностранных врачей.

«Во-первых, они познакомятся с европейской жизнью. Во-вторых, посмотрят на уровень организации медицинской помощи во Фленсбурге. Там все, конечно, представлено на пять баллов, даже с плюсом. В-третьих, они стажируются относительно языка и, думаю, продолжат изучать и английский, и немецкий, которые пригодятся в будущем», — отметил профессор кафедры «Хирургия» ПГУ Александр Климашевич.

Ожидается, что ведущие специалисты медицинских клиник Фленсбурга нанесут ответный визит в Пензу. В сентябре они станут участниками конгресса и проведут на базе медицинского института ПГУ лекции и мастер-классы, сообщает телеканал «Экспресс».


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