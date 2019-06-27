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В России уменьшилось число коммерческих компаний

27 июня в 09:36 154 просмотра
, сообщают «Известия».

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Количество компаний в России за три года сократилось на 17% и вернулось к значениям 15-летней давности. Число юрлиц уменьшилась на 800 тысяч, сообщают «Известия».

Аналитики подсчитали разницу между закрывшимися и открывшимися компаниями. Количество действующих предприятий уменьшилось в 81 регионе страны. Наибольшие потери зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и в Московской области.

Авторы исследования связывают динамику не только с неблагоприятными макроэкономическими условиями, но и с действиями государства по зачистке фиктивных фирм.

Это подтверждают и в Федеральной налоговой службе. Кроме того, по словам экспертов, предприниматели все чаще предпочитают открывать ИП вместо юрлица.


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