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Губернатор поздравил пензенскую молодежь с праздником

27 июня в 09:49 142 просмотра

Губернатор Пензенской области поздравил местных жителей с Днем молодежи.

«Современная Россия по праву гордится своей молодежью, вашей образованностью, целеустремленностью, энергией, патриотизмом, бережным отношением к духовному и культурному наследию дедов и отцов.

Вы уверенно занимаете передовые позиции в науке, промышленности, сельском хозяйстве, малом и среднем бизнесе, социальной сфере, культуре, спорте», — говорится в поздравлении.

Он отметил, что основой для таких достижений служит активная гражданская позиция, креативность, восприимчивость к инновационным процессам, чувства личной причастности к судьбе Отчизны и ответственности за нее, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Работе с молодежью, выявлению лидеров в молодежной среде мы уделяем большое внимание, всемерно содействуем реализации ваших перспективных планов и проектов. И это не случайно, ведь именно подрастающее поколение способно в будущем развивать нашу страну и регион», — добавил губернатор.

Иван Белозерцев пожелал пензенцам здоровья, счастья, благополучия, удачи во всех делах и начинаниях, исполнения заветных желаний, успехов в учебе и труде на благо Родины.


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