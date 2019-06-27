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В поселке Чаадаевка полыхал барак. ВИДЕО

27 июня в 10:04 212 просмотров

В поселке Чаадаевка Пензенской области в ночь на 27 июня произошел пожар. Об этом стало известно из Сети.

Очевидцы опубликовали фото и видеозапись в группе соцсети «ВКонтакте». Они уточнили, что на улице Озерной примерно в 1.30 вспыхнул деревянный барак.

В комментариях пользователи рассказали, что пожар не могли потушить до утра. Официальной информации нет.

Сотрудники МЧС призывают быть осторожными с огнем, ведь из-за засухи любая искра может привести к серьезному пожару. В Пензе и ряде районов области введен особый противопожарный режим. Он предполагает запрет на разведение открытого огня, для нарушителей предусмотрены повышенные штрафы.

Фотография: скриншот - https://vk.com/news_pnz

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