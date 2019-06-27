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В Пензе в начале июля намерены повысить стоимость проезда

27 июня в 10:23 936 просмотров
размещены в маршрутках.

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В Пензе в начале июля частные перевозчики намерены повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Соответствующие объявления со ссылкой на законодательство размещены в маршрутках.

Как сообщила penzasmi.ru начальник городского управления транспорта и связи Юлия Еремина, согласно федеральному законодательству, перевозчики теперь работают по нерегулируемым тарифам. Чтобы повысить стоимость проезда, им достаточно принять решение и уведомить об этом контролирующий орган.

Решение об увеличении цены проезда в автобусах и маршрутках якобы приняли все крупные частные перевозчики. Они аргументируют его ростом цен на бензин, обязательной установкой контрольно-кассовых аппаратов, тахографов, инфляцией.

Стоит отметить, что цена на проезд на маршрутах предлагается разная и будет зависеть от времени суток (после 21 часа — дороже). Например, в автобусах № 54 стоимость проезда — 24 рубля наличными и 26 рублей при оплате картой, после 21 часа — 26 и 28 рублей соответственно. В маршрутках № 4, 5, 13, 18, 30, 31, 33, 34, 81, 89 — 27 рублей наличными и 29 рублей — по карте, после 21 часа — 29 и 31 рублей. В автобусах № 66, 70, 82с — 23 рубля наличными и 25 рублей по карте, после 21 часа — 28 и 30 рублей, пишет penzasmi.ru.


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