Турагенты обманули пензенцев на 5 млн руб

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в 2015 году на улице Володарского женщина открыла турагентство. С 20 марта по 7 сентября 2017 года пензячка продала 62 путевки, получила деньги, а затем выдала поддельные ваучеры и проездные билеты. Отдыхающие обнаруживали, что документы фальшивые, но связаться с турагентством у них не получалось. Помимо этого, в некоторых случаях обман вскрывался, когда клиенты приезжали в аэропорт или в гостиницы за границей.
Две путевки хозяйка турагентства продала в сговоре со своей матерью. Всего злоумышленница самостоятельно похитила около 5 млн рублей и 140 тысяч рублей — вместе с подельницей.
В результате женщине назначили два с половиной года тюрьмы, а ее матери — полтора года условно. Они попытались обжаловать приговор, отправив апелляционную жалобу, но она осталась без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.
В пресс-службе добавили, что мошенницы вернули всем обманутым пензенцам деньги.