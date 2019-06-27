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Турагенты обманули пензенцев на 5 млн руб

27 июня в 11:34 48 просмотров
«Бискай-Тур» и ее 54-летнюю мать.

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В Пензе за мошенничество в особо крупном размере осудили 25-летнюю владелицу туристического агентства «Бискай-Тур» и ее 54-летнюю мать.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в 2015 году на улице Володарского женщина открыла турагентство. С 20 марта по 7 сентября 2017 года пензячка продала 62 путевки, получила деньги, а затем выдала поддельные ваучеры и проездные билеты. Отдыхающие обнаруживали, что документы фальшивые, но связаться с турагентством у них не получалось. Помимо этого, в некоторых случаях обман вскрывался, когда клиенты приезжали в аэропорт или в гостиницы за границей.

Две путевки хозяйка турагентства продала в сговоре со своей матерью. Всего злоумышленница самостоятельно похитила около 5 млн рублей и 140 тысяч рублей — вместе с подельницей.

В результате женщине назначили два с половиной года тюрьмы, а ее матери — полтора года условно. Они попытались обжаловать приговор, отправив апелляционную жалобу, но она осталась без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.

В пресс-службе добавили, что мошенницы вернули всем обманутым пензенцам деньги.


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