МегаФон предлагает абонентам новые возможности инвестирования

МегаФон и «БКС Брокер» запустили мобильное инвестиционное решение — приложение «МегаФон Инвестиции» (6+). Благодаря новым технологиям и возможностям пользователям открыт доступ к инвестициям в любой точке мира.

Новое приложение подходит как для опытных трейдеров, так и для начинающих. Пользователи с помощью приложения «МегаФон Инвестиции» могут торговать ценными бумагами или валютой на биржах Москвы и Санкт-Петербурга.

Для этого нужно зайти в приложение, открыть онлайн брокерский счет. Это займет всего несколько минут. Чтобы получить доступ, понадобится паспорт и подписанный с помощью SMS договор. Пополнить счет можно с карты любого банка или банковским переводом.

Среди возможностей приложения — котировки онлайн, наглядный формат анализа персонального портфеля (состав, доходность, движение и результативность), новостная лента с индивидуальными настройками, профессиональная аналитика по рынкам и эмитентам, чат поддержки.

Пользователи «МегаФон Инвестиции» также могут применять сервис «Инвестидеи» — это маркетплейс инвестиционных идей независимых профессионалов фондового рынка. Функционал маркетплейса позволяет ранжировать идеи, авторов по успешности, доходности, сроку.

Еще одно преимущество — в приложении «МегаФон Инвестиции» можно покупать и продавать иностранную валюту по биржевому курсу, начиная с 1 доллара и 1 евро.

Мобильное инвестиционное решение «МегаФон Инвестиции» запущено на базе приложения «Мой брокер».

Все торговые операции с ценными бумагами осуществляются через «БКС Брокер» и подтверждаются при помощи SMS или торгового пароля, что обеспечивает максимальную безопасность.

Приложение «МегаФон Инвестиции» уже доступно в AppStore и Google Play.