Белозерцев высказал свою позицию по излишним проверкам бизнесменов

27 июня в правительстве Пензенской области прошло заседание штаба по формированию инвестиционного климата в регионе. В нем принял участие губернатор Иван Белозерцев.

Губернатор напомнил, что в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации за 2018 год Пензенская область заняла 27 место.

«Улучшение делового климата является центральной задачей экономики и страны в целом, и регионов. Немало область уже сделала: у нас есть четыре индустриальных парка, сформированы территории опережающего социально-экономического развития, вводятся новые налоговые льготы и другие поддержки бизнеса. Будет открыта единая площадка под брендом «Мой бизнес», где предприниматели смогут получить всю необходимую помощь в одном месте», — сказал он.

Однако, по словам Ивана Белозерцева, несмотря на поддержку, некоторые бизнесмены критически оценивают органы власти.

«Нужна совместная работа, нельзя тянуть одеяло на себя — делать постоянные или внеплановые проверки, нужны они или нет. Рейтинг 2018 года показал ухудшение ситуации в этом плане. Среднее количество проверок в год увеличилось. Президент отмечал во время «прямой линии», что так не должно быть. Конечно, я не говорю, что проверок совсем не должно быть. Нужен тщательный подход к этому, обоснованность проверок. Мы должны понижать давление на бизнес», — подчеркнул глава региона.

Иван Белозерцев отметил, что есть и положительные примеры компаний, у них нет претензий, потому что их сопровождают, но такая поддержка есть не всегда.