Онлайн-брифинг с замглавы минлесхоза Александром Ивановым

В ИА «Пенза-Пресс» 18 июля в 14.00 пройдет онлайн-брифинг (0+) с заместителем министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александром Ивановым.

Эффективное обращение с отходами, очистка рек, увеличение количества особо охраняемых природных территорий — об этом будет идти речь в рамках брифинга, посвященного реализации в регионе нацпроекта «Экология».



Вопросы можно присылать заранее на электронную почту penzapress@yandex.ru с пометкой «брифинг», а также оставлять ниже в комментариях.