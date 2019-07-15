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Онлайн-брифинг с замглавы минлесхоза Александром Ивановым

15 июля в 11:59 670 просмотров
(0+) с заместителем министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александром Ивановым.

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В ИА «Пенза-Пресс» 18 июля в 14.00 пройдет онлайн-брифинг (0+) с заместителем министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александром Ивановым.

Эффективное обращение с отходами, очистка рек, увеличение количества особо охраняемых природных территорий — об этом будет идти речь в рамках брифинга, посвященного реализации в регионе нацпроекта «Экология».

Вопросы можно присылать заранее на электронную почту penzapress@yandex.ru с пометкой «брифинг», а также оставлять ниже в комментариях.

Фотография: http://minleshoz.pnzreg.ru/news/3110/

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