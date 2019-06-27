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Виктор Кувайцев: В Пензе — замечательная молодежь

27 июня в 12:29 164 просмотра

Глава администрации Пензы 27 июня поздравил горожан с Днем молодежи.

«Этот день люди разных поколений отмечают с особым настроением, потому что молодость — это не просто определенный период в жизни человека, а скорее, особое состояние души.

В Пензе — замечательная молодежь — образованная, талантливая, целеустремленная. Юноши и девушки активно участвуют в патриотических и волонтерских акциях, успешно реализуют социально значимые проекты. Творческие и спортивные ребята прославляют наш город на российском и международном уровне», — говорится в поздравлении.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что молодежь олицетворяет будущее, с ней связаны надежды на то, что на смену старшему поколению придут люди, способные улучшить свою жизнь, город и страну, сообщает пресс-службе горадминистрации.

«От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и оптимизма! Мечтайте и воплощайте свои мечты в жизнь. И пусть вам всегда сопутствует успех!» — подытожил мэр.


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