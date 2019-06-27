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«Русмолко» завезла скот из Дании и Германии

27 июня в 12:51 160 просмотров
«Русская молочная компания», которая является одним из ведущих производителей молока в стране, завезла в Пензенскую область более 1000 голов крупного рогатого скота из Дании и Германии.

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«Русская молочная компания», которая является одним из ведущих производителей молока в стране, завезла в Пензенскую область более 1000 голов крупного рогатого скота из Дании и Германии.

700 телочек в возрасте 7−10 месяцев и 340 нетелей голштинской породы со сроком стельности от 4 до 6 месяцев отправятся на молочные комплексы компании. Сейчас животные поставлены на 30-дневный карантин, в течение которого они пройдут все необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия.

Это первая из четырех поставок. Всего до конца года компания планирует завезти свыше 2000 голов.

Валовый надой молока в «Русмолко» по итогам 2018 года достиг 85 тысяч тонн, поголовье крупного рогатого скота на конец года составляло 20,5 голов.

Фотография: фото предоставлено УК "Русмолко"

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