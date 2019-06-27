Валерий Лидин оценил университет Иннополис

В Республике Татарстан в городе Иннополис 27 июня проходит заседание ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа, в котором принимает участие председатель ЗакСобрания Пензенской области Валерий Лидин.

В рамках мероприятия Валерий Лидин посетил университет Иннополис, который претендует на статус «интеллектуального ядра» России.

Участники заседания побывали в научно-исследовательских центрах и лабораториях, познакомились с потенциалом IT-вуза, который находится на втором месте по качеству приема среди технических вузов России. Гостям рассказали об уникальности образовательного учреждения, ознакомили с учебной программой, распорядком дня учащихся, достижениями в мировых олимпиадах по робототехнике и информатике.

«В настоящее время социально-экономические процессы невозможны без широкого внедрения и использования современных технологий. На примере города Иннополис мы сегодня убедились в том, какое внимание уделяется их развитию в Республике Татарстан», — отметил Валерий Лидин.

По его словам, жилая и социальная инфраструктура для жителей города отвечает самым высоким требованиям — созданы великолепные возможности для образования и карьерного роста.

«Каждое здание города — шедевр архитектурного искусства. Желаю руководству дальнейшего динамичного развития, включая создание всей необходимой инфраструктуры для повышения качества жизни жителей и способствующей научным разработкам, которые впечатляют. Уверен, что поставленная в регионе работа по развитию инноваций должна стать ориентиром для всех субъектов Приволжского федерального округа», — добавил Валерий Лидин.

Иннополис находится в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан в 40 км от Казани в месте слияния двух рек — Волги и Свияги. Площадь города составляет 1200 га, сейчас в нем проживают свыше 3 тыс. жителей, средний возраст которых составляет 29 лет, сообщает пресс-служба областного ЗакСобра.