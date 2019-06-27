«Ростелеком» увеличил зону охвата оптической сети в селе Норовка

«Ростелеком» расширил сеть передачи данных в селе Норовка Нижнеломовского района Пензенской области. Оператор протянул волоконно-оптическую линию связи от АТС Нижнего Ломова, смонтировал выносной узел доступа в интернет и построил распределительную кабельную сеть по улицам Молодежной, Северной и Тархова.

Теперь 72 семьи из Норовки могут пользоваться современными цифровыми сервисами.

«Мы рады, что в числе первых подключили интернет и «Интерактивное ТВ». Нам очень хотелось пользоваться услугами наравне с жителями районного центра. Теперь в нашем доме есть проводной интернет и есть возможность раздавать Wi-Fi на любые мобильные устройства. Сейчас всей семьей тестируем различные сервисы «Интерактивного ТВ». Порадовала функция «Управление просмотром», с помощью которой можно перематывать, ставить на паузу и записывать прямой эфир», — поделилась жительница села Наталья Лисина.

«В ближайшем будущем к новой инфраструктуре связи смогут подключиться все желающие. Записаться к врачу, обменять водительские права, оплатить коммунальные услуги — все это перестанет быть проблемой для сельчан», — отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Жители села Норовка могут подключить услуги «Ростелекома» как по отдельности, так и в составе пакетов. Оставить заявку можно на сайте www.rt.ru или по бесплатному телефону: 8−800−1000−800.