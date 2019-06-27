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В Пензенской области за неделю произошло почти 100 пожаров

27 июня в 13:49 156 просмотров

В главном управлении МЧС по Пензенской области сообщили сводку по пожарам за неделю.

По данным ведомства, с 20 июня по 26 июня произошло 98 возгораний сухой травы и мусора. Общая площадь пожаров составила 36 га.

Напомним, ранее МЧС делало SMS-рассылку, предупреждая жителей Пензы о чрезвычайной пожарной опасности. Помимо Пензы, высокий риск возгораний была в Белинском, Городищенском, Земетчинском, Каменском, Пензенском и Пачелмском районах.

«В летнее время резко увеличивается количество пожаров, связанных с возгоранием сухой травы, мусора на улицах, в сельских населенных пунктах, в лесных, парковых зонах, на сельхозугодиях и приусадебных участках.

Нередко это приводит к тяжелым последствиям. Огонь перекидывается на лесные массивы, хозяйственные постройки, жилые и нежилые строения. Вспыхнувшая, как порох, трава порывом ветра в доли секунды заносится на деревянную постройку, и она тут же загорается. Кроме того, с пожарами в атмосферу выбрасывается огромное количество дыма, содержащего такие опасные загрязнители, как углекислый и угарный газы, окись азота. От задымления страдают жители населенных пунктов», — отметили в ГУ МЧС.

По данным ведомства, часто причиной возгораний становятся брошенный непотушенный окурок, детские шалости с огнем.

«Взрослым необходимо следить за тем, чем заняты дети, объяснить им, чем опасны игры с огнем, и пресекать любые шалости несовершеннолетних. Просим вас быть особо внимательными и осторожными в весенне-летний пожароопасный период», — призвали жителей региона в управлении надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области.


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