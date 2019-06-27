Волонтеры просят пензенцев помочь им спасти животных в Чемодановке

Пензенские волонтеры рассказали о том, как можно помочь животным из Чемодановки и Лопаток.

Пензенцы уточнили, что необходима любая мясная еда, специализированный корм. Котятам и щенкам нужно что-то мягкое, например, паштеты.

«На еду выходит примерно 1600 в день. Этого не хватает для того, чтобы оставить еду в постоянном доступе. Нужны большие ведра, миски и тарелки.

Животных нужно срочно спасать. Платные передержки стоят минимум 150 рублей в день. Это 4500 рублей в месяц на одного.

Также необходима обработка от паразитов. Одна таблетка стоит от 40 до 100 рублей. Зависит от веса животного. Многие животные сильно заражены глистами и могут умереть от инвазии. Если есть те, кто готов приютить кого-то из животных дома, мы с радостью привезем», — сказали волонтеры.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (999) 610-66-66 или по ссылке.