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Пензенцев предупредили о граде и грозе

27 июня в 14:25 236 просмотров

ГУ МЧС по Пензенской области предупреждает жителей региона о возможном ухудшении погоды 28 июня.

Согласно прогнозу, которое опубликовало ведомство, местами по области ожидается дождь с грозой, возможен град. Порывы ветра могут достигать до 18 метров в секунду.

Кроме того, жителей предупреждают о сохранении чрезвычайно пожарной опасности в Пензе, Пензенском, Каменском, Земетчинском, Белинском районах. Высокий уровень опасности прогнозируется в Городищенском, Кузнецком и Пачелмском районах.

Пензенцев просят быть осторожнее и соблюдать меры безопасности при неблагоприятных погодных условиях, а также при обращении с огнем.


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