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В ГИБДД сообщили подробности смертельной аварии под Кузнецком

27 июня в 14:49 296 просмотров
жуткая авария на трассе М-5 «Урал». В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности трагедии.

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В Кузнецком районе Пензенской области днем 27 июня произошла жуткая авария на трассе М-5 «Урал». В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности трагедии.

По предварительным данным, в 12.10 на 772 километре трассы столкнулись автомобиль Volkswagen, которым управлял 28-летний мужчина, фура МАЗ, за рулем которой находился 55-летний водитель, и большегруз Volvo под управлением 42-летнего мужчины.

В результате аварии погибли водители двух машин: легковушки и МАЗа. Помимо этого, в ДТП пострадал мужчина, который управлял Volvo. Его с травмами доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в пресс-службе.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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