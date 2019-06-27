Диетологи посоветовали россиянам есть сало

Отмечается, что сало снижает воспалительные процессы, но оно должно быть именно подкожным, сообщают «Известия».
По словам экспертов, небольшой кусок сала в день очень полезен, особенно зимой. Также врач рассказала, что нужно также употреблять оливковое и подсолнечное масло, однако жарить еду на них не стоит.
«В их составе есть жирные кислоты и, например, витамин Е. Но они могут потерять всю пользу при жарке и стать настоящим ядом», — пояснили диетологи.
Также специалисты призывают отказаться от употребления пальмового масла и сократить количество молочных жиров, так как там содержится холестерин. При этом диетологи отметили, что в небольших количествах молочные жиры помогают контролировать уровень гормонов, защищают нервную систему, поэтому ложка сметаны или сливок окажет положительное влияние на организм.