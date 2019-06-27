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Диетологи посоветовали россиянам есть сало

27 июня в 15:14 78 просмотров
, которые необходимы для здоровья. По их словам, одним из самых полезных продуктов в этой категории является сало.

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Диетологи рассказали о жирах, которые необходимы для здоровья. По их словам, одним из самых полезных продуктов в этой категории является сало.

Отмечается, что сало снижает воспалительные процессы, но оно должно быть именно подкожным, сообщают «Известия».

По словам экспертов, небольшой кусок сала в день очень полезен, особенно зимой. Также врач рассказала, что нужно также употреблять оливковое и подсолнечное масло, однако жарить еду на них не стоит.

«В их составе есть жирные кислоты и, например, витамин Е. Но они могут потерять всю пользу при жарке и стать настоящим ядом», — пояснили диетологи.

Также специалисты призывают отказаться от употребления пальмового масла и сократить количество молочных жиров, так как там содержится холестерин. При этом диетологи отметили, что в небольших количествах молочные жиры помогают контролировать уровень гормонов, защищают нервную систему, поэтому ложка сметаны или сливок окажет положительное влияние на организм.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/images/search/%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE/

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