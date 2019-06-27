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Три пензенских выпускника сдали ЕГЭ по информатике на сто баллов

27 июня в 15:34 40 просмотров
, а также информатике и ИКТ.

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В Пензенской области объявили предварительные результаты ЕГЭ по биологии, а также информатике и ИКТ.

Экзамен по информатике сдавали 763 выпускника школ, по биологии — 1092.

«Выпускники 2019 года смогли улучшить результат своих предшественников по информатике: если в 2018 году 12% участников ЕГЭ не смогли перешагнуть минимальный порог, то в этом году — чуть больше 6%. Средний балл по предмету вырос на пять позиций. Результаты по биологии остались на уровне 2018 года», — рассказала директор регионального центра обработки информации Татьяна Фадеева.

Трое выпускников по итогам экзамена по информатике получили высший балл: 11-классник из лицея современных технологий управления № 2, из гимназии № 13 Пензы и школы № 225 Заречного. 139 выпускников получили от 80 до 99 баллов.

По биологии 100 баллов не получил никто, но ближе всех к высшей отметке оказались ребята из пензенский школы № 19, кузнецкой школы № 5 и зереченской школы № 222, они набрали по 96 баллов. В 2018-м максимальный результат в 98 баллов показали четыре выпускника. 58 работ получили от 80 до 99 баллов.

В настоящее время по итогам основного периода сдачи ЕГЭ 32 работы пензенских выпускников оценили в 100 баллов, сообщает пресс-служба регионального минобра.


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