Представитель «Дамате» поделилась опытом компании на форуме газеты «Ведомости»

Форум организует одно из крупнейших российских деловых изданий. Здесь собираются профессионалы сферы управления персоналом для обсуждения новых тенденций на рынке труда и кадровой политики в стране. В рамках мероприятия руководители HR-направлений крупнейших компаний России, ведущие эксперты и консультанты по работе с персоналом обсудили передовые технологии в области управления человеческими ресурсами и поделились лучшими бизнес-практиками.

«Дамате» имеет уникальный опыт построения HR стратегии с нуля. Полина Коннова стояла у истоков создания службы персонала холдинга, который появился в 2012 году. В ходе выступленя на примерах кейса «Дамате» она отразила проблемы управления персоналом в условиях интенсивного роста компании, отдельно остановившись на комплексном внедрении с нуля HR Digital. Полина Коннова поделилась с коллегами опытом, рассказала о создании и использовании новых технологий при внедрении комплексной оценки персонала, а также о внедрении корпоративной базы знаний.

Кроме того, спикер озвучила коллегам собственные кейсы применения технологий для формирования HR-бренда многопрофильного холдинга в условиях постоянных изменений. Отметим, что Полина Коннова является действующим бизнес-тренером в сфере HR. В ее личном портфолио более 300 проведенных авторских тренингов.

«Постепенно Digital технологии проникают и в сферу работы с человеческими ресурсами. ГК «Дамате» с самого начала своей деятельности следует всем современным тенденциям в сфере работы с персоналом. Мы используем инновационные технологии во всех процессах: начиная от подбора персонала и заканчивая организацией обучения для опытных сотрудников холдинга. С одной стороны, это позволяет HR-специалистам находить новые возможности для развития специалистов. В то же время мы используем программные возможности для более глубокой аналитики деятельности компании в сфере HR», — сказала заместитель генерального директора по управлению персоналом компании Полина Коннова.