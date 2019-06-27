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Представитель «Дамате» поделилась опытом компании на форуме газеты «Ведомости»

27 июня в 15:40 222 просмотра
«Ведомости». О проектах ГК «Дамате» рассказала заместитель генерального директора по управлению персоналом компании Полина Коннова. Отмечено, что она стала единственным спикером, представляющим аграрную отрасль.

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В Москве состоялся летний HR-форум делового издания «Ведомости». О проектах ГК «Дамате» рассказала заместитель генерального директора по управлению персоналом компании Полина Коннова. Отмечено, что она стала единственным спикером, представляющим аграрную отрасль.

Форум организует одно из крупнейших российских деловых изданий. Здесь собираются профессионалы сферы управления персоналом для обсуждения новых тенденций на рынке труда и кадровой политики в стране. В рамках мероприятия руководители HR-направлений крупнейших компаний России, ведущие эксперты и консультанты по работе с персоналом обсудили передовые технологии в области управления человеческими ресурсами и поделились лучшими бизнес-практиками.

«Дамате» имеет уникальный опыт построения HR стратегии с нуля. Полина Коннова стояла у истоков создания службы персонала холдинга, который появился в 2012 году. В ходе выступленя на примерах кейса «Дамате» она отразила проблемы управления персоналом в условиях интенсивного роста компании, отдельно остановившись на комплексном внедрении с нуля HR Digital. Полина Коннова поделилась с коллегами опытом, рассказала о создании и использовании новых технологий при внедрении комплексной оценки персонала, а также о внедрении корпоративной базы знаний.

Кроме того, спикер озвучила коллегам собственные кейсы применения технологий для формирования HR-бренда многопрофильного холдинга в условиях постоянных изменений. Отметим, что Полина Коннова является действующим бизнес-тренером в сфере HR. В ее личном портфолио более 300 проведенных авторских тренингов.

«Постепенно Digital технологии проникают и в сферу работы с человеческими ресурсами. ГК «Дамате» с самого начала своей деятельности следует всем современным тенденциям в сфере работы с персоналом. Мы используем инновационные технологии во всех процессах: начиная от подбора персонала и заканчивая организацией обучения для опытных сотрудников холдинга. С одной стороны, это позволяет HR-специалистам находить новые возможности для развития специалистов. В то же время мы используем программные возможности для более глубокой аналитики деятельности компании в сфере HR», — сказала заместитель генерального директора по управлению персоналом компании Полина Коннова.

Фотография: фото предоставлено ГК "Дамате"

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