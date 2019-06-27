Пензячка отсудила деньги за смерть брата в ДТП

Жительница Пензы подала иск на владельца машины, которая сбила насмерть ее брата.

Согласно материалам дела, авария произошла 8 июля 2018 года. Ford Escape сбил мужчину, он скончался, а его сестра подала в суд на владельца машины. Отмечено, что за рулем в момент ДТП находился другой человек, его уже признали виновным в происшествии.

Суд удовлетворил исковые требования пензячки, но частично. Размер компенсации морального вреда определили в 50 тысяч рублей.

«При этом учтено, что постановлением мирового судьи мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения, так как он передал свой автомобиль человеку, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.