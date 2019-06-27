В пензенском Сабантуе впервые будут участвовать иностранные студенты

В Пензенской области впервые в праздновании татарского праздника Сабантуй (0+) примут участие иностранные студенты.

Ребята учатся в Пензенском государственном университете, они приехали из десяти стран мира: Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Армении, Индии, Мали, Йемена, Египта, Ливана, Туниса.

Ассоциация иностранных студентов Пензенской области представит на празднике культуру разных стран, проведет мастер-класс по росписи хной, плетению африканских косичек и туркменской аладжи, они покажут разнообразную концертную программу.

Также студенты из Средней Азии примут участие в турнире по борьбе на поясах корэш.

Напомним, Сабантуй пройдет в Засечном 7 июля.