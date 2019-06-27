Пензенская область может получить господдержку на достройку проблемных домов

Достройку первой очереди «Райков» взяла на себя компания «Термодом», вторую очередь — «Пензастройком». В рамках первой очереди идет благоустройство территории, отделка мест общего пользования, установка дверей в квартиры, монтаж лифтов.

По второй очереди завершена кирпичная кладка 12 этажа, на 25% выполнено его перекрытие, а также перегородки на 9 этаже. Подрядчик планирует в июле завершить кладку 13 этажа и 50% кладки 14-го с устройством плит перекрытия.

О том, какие работы ведутся на второй очереди в настоящее время, губернатору Ивану Белозерцеву доложил представитель компании-подрядчика Сергей Соболев.

«Экспертизу прошли, заключение получили. На сегодняшний день готово 7,5 этажей. Ведем подготовительные работы для обустройства кровли. Сегодня на объекте семь человек работают. С понедельника начинаем прокладывать кабели, чтобы продолжить благоустройство территории», — рассказал он.

Отвечая на вопрос главы региона о том, когда предполагается сдача объекта, Сергей Соболев отметил, что работы будут завершены к августу следующего года. Иван Белозерцев призвал ускорить процесс строительства, насколько это возможно. По словам губернатора, если не сбавлять темпы, то Пензенская область сможет рассчитывать на поддержку из федерального бюджета.

«Наш регион рассматривается для включения в пилотный проект, связанный с Дом. рф. Документы мы направили, к нам приезжали, анализировали ситуацию. Увидели, что в Пензенской области строительные компании вместе с дольщиками и властью активно работают по достройке проблемных домов. Поэтому нас рассматривают в качестве региона, которому нужно помочь. Затраты на достройку — очень большие. Наша задача — не останавливаться. Чем активнее будем сегодня работать, тем больше вероятность, что мы получим финансовые средства из федерального бюджета по программе. Надеюсь, так и будет. Но если будет принято какое-то другое решение, то мы все равно пойдем по тому пути, с которым уже определились», — рассказал Иван Белозерцев.

Также в ходе осмотра объекта губернатор побеседовал с председателем ЖСК Павлом Корчагиным о проблемах, возникших при достройке «Райков». Он рассказал о том, что по первой очереди еще не готова экспертиза, а стоимость дверей не совпадает с той, что указана в смете. Этот вопрос, по словам руководителя регионального центра экспертизы и ценообразования в строительстве Андрея Сакмаева, решается. Предполагается, что первая очередь будет завершена к сентябрю 2019 года.