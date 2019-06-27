«Я устала стесняться». Анна Седокова объявила войну целлюлиту

«Вчера вечером мне написала одна очень крутая девочка и супер-артист со словами: «Забей ты. Не читай, что пишут! У тебя фигура моей мечты». Я, конечно, чуть не разревелась от счастья. Да и за 15 лет уже многого начиталась, но, подойдя к зеркалу, чуть не разревелась опять. После рождения третьего ребенка я поправилась, если объемы и вес меня устраивают, то целлюлит, который появился на моих ногах, нет. Да, я написала это слово. И мне было сложно сейчас. Словно сказать: «Да, я Анна Седокова, и я алкоголик». Я помню, как еще пару лет назад, мой бывший муж, написал мне: «Аня что с тобой такое, посмотри на себя».

Мини я не ношу давно, потому что стесняюсь, но до безумия хочу. Этот пост к тому, что мне надоело стесняться и я считаю, что так быть не должно. Все, что нас убивает, нужно менять.

Итак, я начала серьезно заниматься вопросом, все специалисты заявили мне, что это не жир, а вода. Ноги отекают, и получается такая картина. Что делать? Пить больше воды, но только до шести часов вечера, чтобы еще больше не отекать. Я изменила свое питание, очень горжусь собой, уже неделю не ем хлеб и круассаны. Ночные пельмени после водки не считаются. Простите, сорвалась, у меня был стресс.

Делаю массажи одновременно на похудение и подтяжку. Готова на все! Самое важное — это тренажерный зал и кардио в антицелюлитных штанах!

Итак, я бегаю, теряю воду, хожу на массажи и не ем гадости. Мне очень нужны союзники в этой жуткой борьбе. Есть советы для вашей пышечки?» — поделилась Анна с поклонниками.

Фоловеры поддержали певицу. Они написали в комментариях, что начнут бороться с целлюлитом и лишним жиром вместе с ней. «Ты меня мотивировала», «спасибо за откровенность и мотивацию, но ты — прекрасна в любой форме», — писали они. Некоторые подписчики сказали, что никогда не замечали, что у Анны есть целлюлит. «Где ты его нашла», «ты в прекрасной форме, не нужно истязать себя», — писали они.