Курс доллара превысил 63 рубля

По данным Банка России, курс доллара повысился с 62,8083 руб. до 63,0452 руб., а курс евро — с 71,3816 руб. до 71,6635 руб.
Золото будет стоить 2 842,29 рублей за грамм, серебро — 30,91, платина — 1 645,88, палладий — 3 082,99 руб./гр.
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Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 28 июня.
По данным Банка России, курс доллара повысился с 62,8083 руб. до 63,0452 руб., а курс евро — с 71,3816 руб. до 71,6635 руб.
Золото будет стоить 2 842,29 рублей за грамм, серебро — 30,91, платина — 1 645,88, палладий — 3 082,99 руб./гр.
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