Валерия Лидина переизбрали координатором ассоциации законодателей Поволжья

Председателя Законодательного Собрания Пензенской области Валерия Лидина переизбрали координатором ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа. Срок его полномочий — два года.

Соответствующее решение приняли руководители законодательных органов 14 регионов Поволжья на заседании ассоциации в Татарстане 27 июня.

В пресс-службе регионального ЗакСобра напомнили, что Валерия Лидина впервые избрали координатором ассоциации 2 июня 2017 года. За это время состоялось шесть заседаний, где было рассмотрено 19 вопросов, которые касались развития агропромышленного комплекса, межбюджетных отношений, реабилитации инвалидов, совершенствования системы социального обслуживания населения с участием негосударственных организаций, патриотического воспитания.

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин высоко оценил профессиональную деятельность и личные качества Валерия Лидина в качестве координатора, а также назвал действенной работу за последние два года.

Кандидатуру Валерия Лидина поддержал и полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, он подчеркнул его заслуги в выстраивании эффективного взаимодействия между органами законодательной власти ПФО. Было отмечено, что многие инициативы, предложенные ассоциацией, получили поддержку на федеральном уровне.