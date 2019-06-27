Расходы на строительство центра «На Ленинградской» хотят увеличить на 35 млн

В настоящее время на объекте ведется отделка подвала, а также первого, второго и третьего этажей, монтаж металлоконструкций потолка в зрительном зале. Параллельно прокладывают кабели и системы пожаротушения, монтируют вентиляцию, освещение, видеонаблюдение. На объекте трудятся 78 человек, они работают в две смены.

По словам министра строительства и дорожного хозяйства региона Александра Гришаева, чтобы выйти на следующий этап работ, необходимо увеличить финансирование на 35 млн рублей.

«Надо 35 млн прибавлять, на сессии поднять вопрос, чтобы не останавливать работы и закупить оборудование, потому что в этом году у нас его в лимитах нет», — пояснил министр.

Губернатор Иван Белозерцев поддержал предложение Александра Гришаева, подчеркнув, что сбавлять темпы нельзя.

Представитель компании-подрядчика Андрей Зайцев рассказал главе региона о том, что принято решение для зрительского зала частично заменить материалы, указанные в смете, на отечественные, что удешевит проект.

В ходе осмотра объекта глава региона также поручил разобраться с ларьком, расположенным недалеко от здания и нарушающим благоустройство территории.

«Работаете вы хорошо, но медленно. Все соберется и будет красиво», — подытожил губернатор.

Ранее информагентство сообщало о том, что центр культурного развития «На Ленинградской» планируется сдать в декабре. Реконструкция объекта началась в 2018 году, общая сметная стоимость центра составляет 692,8 млн рублей.