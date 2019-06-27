Территория у Спасского собора в Пензе преображается

Площадь у собора уже замощена, поставлены светильники в старинном стиле, идет реконструкция памятника Борцам революции. Кипит работа и в самом храме: завершается воссоздание лепного декора, заканчивается подготовка для укладки мраморного пола. Изготавливаются паникадила и иконостас, ведутся проектные работы по устройству духовно-просветительского центра на цокольном этаже.

Губернатор осмотрел территорию и ход работ в соборе. По словам Александра Еремкина, курирующего строительство, нужно еще около 18 млн рублей на мраморный пол и около 11 млн рублей — на двери. Глава региона ответил, что вопрос будет решаться вместе с епархией.

Иван Белозерцев просил строителей не распыляться, а сосредоточиться на благоустройстве и самом соборе. По его словам, уже можно вывозить землю, засевать газон, заказывать детскую площадку, решать вопрос по установке лавочек.