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Территория у Спасского собора в Пензе преображается

27 июня в 17:55 158 просмотров
осмотра строящихся объектов посетил Спасский кафедральный собор.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 27 июня в ходе осмотра строящихся объектов посетил Спасский кафедральный собор.

Площадь у собора уже замощена, поставлены светильники в старинном стиле, идет реконструкция памятника Борцам революции. Кипит работа и в самом храме: завершается воссоздание лепного декора, заканчивается подготовка для укладки мраморного пола. Изготавливаются паникадила и иконостас, ведутся проектные работы по устройству духовно-просветительского центра на цокольном этаже.

Губернатор осмотрел территорию и ход работ в соборе. По словам Александра Еремкина, курирующего строительство, нужно еще около 18 млн рублей на мраморный пол и около 11 млн рублей — на двери. Глава региона ответил, что вопрос будет решаться вместе с епархией.

Иван Белозерцев просил строителей не распыляться, а сосредоточиться на благоустройстве и самом соборе. По его словам, уже можно вывозить землю, засевать газон, заказывать детскую площадку, решать вопрос по установке лавочек.


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