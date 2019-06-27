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В Беково женщина не смогла выйти из горящего дома и погибла — СКР

27 июня в 17:58 118 просмотров

В Беково Пензенской области произошел смертельный пожар. По данному факту следователи начали проверку.

Огонь вспыхнул днем 26 июня в доме по улице Подозеро. Когда его потушили, в комнате нашли тело 84-летней хозяйки. Женщина проживала одна.

«По имеющейся информации, в момент возгорания в доме находилась также ее родственница преклонного возраста, которая успела покинуть жилище. Из-за неудовлетворительного состояния здоровья хозяйка выйти не смогла», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1368492/

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