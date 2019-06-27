Студенты из Пензы выиграли международный турнир по мини-футболу (видео)

На протяжении пяти дней мини-футбольная команда студенческого спортивного клуба ПГУ жила в режиме ежедневных игр и тяжелых тренировок. Расслабляться было некогда, в каждой игре, — незнакомый противник, к которому приходилось привыкать. Но пензенские студенты справились с задачей и домой вернулись победителями.

«Сначала прошел внутривузовский этап чемпионата ассоциации студенческих спортивных клубов России. Мы отобрали лучших ребят не из профессионалов, а из тех, кто раньше занимался или только недавно пришел в эту среду. Получилось собрать оптимальный состав, который одержал победу», — рассказал начальник студенческого спортивного клуба «Беркут» ПГУ Максим Лазарев.

Участниками соревнований стали восемь команд. Четыре из них представляли российские университеты, остальные — вузы Республики Беларусь. На групповом этапе турнира, который проходил в Бресте, команде ПГУ противостояли спортсмены из Ульяновска, Гомеля и Гродно. Пензенцам удалось завершить группу на первом месте и пройти в финал, где их соперниками стали студенты кубанского аграрного университета. В основное время команды не открыли счет, а в серии пенальти точнее были футболисты ПГУ.

«Чувствовали огромную ответственность и гордости, когда победили. Очень была напряженная и волнительная игра. Когда выиграли первый матч у команды из Ульяновска, сразу почувствовали силы, уверенность и с каждой игрой она становилась все больше и больше», — сказал игрок мини-футбольной команды студенческого спортивного клуба «Беркут» ПГУ Максим Иванов.

Поздравили игроков и в университете. Ректор Пензенского госуниверситета Александр Гуляков вручил студентам медали и диплом, сообщает телеканал «Экспресс».