На Олимпийской аллее в Пензе упало два аварийных дерева (видео)

С начала июня на Олимпийской аллее упало два дерева. К счастью, обошлось без жертв. Однако вопросов это не отменяет. Как много их еще осталось в зоне отдыха? И какие меры для безопасности людей принимает пензенская администрация?

Виталий Колюцин обнаружил упавшее дерево, совершая традиционную прогулку по Олимпийской аллее. Верхушка лежала прямо на пешеходной дорожке. Большая удача, что в этот момент поблизости не оказалось людей.

За месяц это второй случай. Буквально в нескольких метрах находится еще одно упавшее дерево. С просьбой принять меры горожане обратились в администрацию парка.

«Мы проводили плановые работы и сносили аварийные деревья. Это было буквально недели две назад. На самом деле мы ежедневно проводим работу, там, где появляется угроза для наших посетителей, естественно, мы сразу принимаем меры по тому, чтобы обезопасить их», — рассказала директор муниципального автономного учреждения Центральный парк культуры и отдыха имени Белинского Елена Савельева.

Однако весьма проблематично провести исследование абсолютно всех деревьев вручную на аллее площадью 108 гектаров. В Пензе нет специального оборудования для сканирования ствола изнутри, а заметить гибель сразу не всегда возможно. Яркий пример — дуб.

«Он питается по коре, то есть сок движется, веточки зеленые, листики, все прекрасно, а на самом деле дерево находится в аварийном состоянии и определить это чисто визуально невозможно, их здесь много», — сказала Елена Савельева.

Ежегодно сотрудники парка совместно с центром по защите леса и МУПом «Зеленое хозяйство» исследуют определенный участок аллеи. В 2019 году патологическое обследование проводят от улицы Ленинградской до улицы Окружной. Его планируют закончить в первой половине июля. По завершению, деревья будут кронировать или вовсе сносить, сообщает телеканал «Экспресс».