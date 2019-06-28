На ул. Чкалова будут решать вопрос с дефицитом парковочных мест

Пензенцы пожаловались губернатору на засоренные колодцы и нехватку парковочных мест на ул. Чкалова. Ремонт дороги Иван Белозерцев проинспектировал 27 июня.

По словам местных жителей, в колодцы набросали строительный мусор. Глава региона поручил должностным лицам потребовать от подрядчиков устранить нарушение и проконтролировать решение обозначенного вопроса.

«Также была озвучена проблема дефицита парковочных мест на улице Чкалова, связанная, в основном, с большим количеством автомобилей, которые оставляют здесь студенты Пензенского государственного университета. Глава области поручил проработать вопрос установления оптимального режима работы парковки, увеличения парковочных мест за счет альтернативных вариантов», — сообщает пресс-центр облправительства.

Сейчас на ул. Чкалова выполнены работы по демонтажу бордюрного камня, фрезерованию, расширению проезжей части до нормативных показателей, идет устройство тротуаров и другие работы.

Напомним, что в целом объем дорожного фонда Пензенской области в 2019 году составляет 6 010,1 млн рублей. На эти деньги планируется построить и отремонтировать 522,18 км автомобильных дорог.