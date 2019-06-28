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В Пензе приступили к оглашению приговора по делу Савина

28 июня в 10:24 244 просмотра
, экс заметсителю главы администрации Пензы Ирине Ширшиной и заместителю директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяне Титковой.

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28 июня в Ленинском районном суде начали оглашать приговор бывшему вице-губернатору Валерию Савину, экс заметсителю главы администрации Пензы Ирине Ширшиной и заместителю директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяне Титковой.

Как сообщает корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Надежда Саченкова, обвинительное заключение составило 1000 листов. Перед заседанием Ирину Ширшину спросили считает ли она себя виновной.

«А вы считаете что я виновна? Судя по тому, что вы пишите, считаете. Это очень обидно, потому что многих я знаю [журналистов]. Совесть моя чиста. Я ничего не делала, надеюсь, что меня оправдают», — ответила она.

Валерий Савин, по словам корреспондента информагентства, общался с журналистами более охотно, в том числе — и на личные темы.

«Год судебного расследования показал, что собраны все доказательства, доказывающие мою невиновность. По такому принципу, как у меня, были оформлены сотни участков членов СНТ. Кому-то показалось, что присутствует принцип коррупции, но это смешно. Я изначально говорил, что это умышленное дело, чтобы свести счеты со мной. Я открыто могу всем смотреть в глаза, я прав», — сказал бывший вице-губернатор.

По поводу дальнейшей карьеры он ответил, что у него есть несколько предложений, которые он рассматривает.

Судебное разбирательство длилось с августа 2018 года. Заседания проходили в Ленинском районном суде. Председательствует судья Наталья Марчук. Гособвинителем выступает старший прокурор уголовного судебного управления прокуратуры Пензенской области Дмитрий Дырдов. Он попросил суд назначить бывшему вице-губернатору два года лишения свободы условно, Татьяне Титковой — полтора года условно. Бывшему вице-мэру — три года реального срока с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14 лет. Также каждому потребовал назначить штрафы, возместить ущерб в 460 тыс. рублей за участок, иски потерпевших на общую сумму более 750 тыс. рублей.

Валерия Савина обвиняют в мошенничестве при оформлении в собственность земли в СНТ «Искра-1» в Пензе, Ирину Ширшину — в мошенничестве, покушении на мошенничество, злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Заместителя директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяну Титкову — в мошенничестве и покушении на мошенничество.


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