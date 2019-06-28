Скончалась главный редактор телеканала «Экспресс» Ольга Кукарцева

Утром 28 июня стало известно о том, что умерла главный редактор телеканала «Экспресс» Ольга Кукарцева.

Об этом сообщили родные Ольги Васильевны.

Прощание состоится 30 июня с 13.00 до 14.00 в ритуальном зале городской больницы № 6.

Ольга Васильевна пришла в журналистику в 1998 году. Начинала работать на канале «ТВ-Экспресс», затем перешла в ГТРК «Пенза». Впоследствии трудилась в газетах. Она прошла путь от обычного корреспондента до редактора. Через какое-то время Ольга Васильевна вернулась на телеканал «Экспресс», где стала главным редактором.

Сотрудники телеканала «Экспресс» и информационного агентства «Пенза-Пресс» выражают родным и близким Ольги Кукарцевой соболезнования.