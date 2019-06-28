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В Пензе предложили заложить деньги на опиловку тополей

28 июня в 11:00 270 просмотров
, которая состоялась 28 июня, обсудили вопрос опиловки тополей. Заложить деньги на эти работы предложил один из депутатов.

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На сессии Гордумы, которая состоялась 28 июня, обсудили вопрос опиловки тополей. Заложить деньги на эти работы предложил один из депутатов.

Мэр Виктор Кувайцев ответил, что на уборку аварийных деревьев заложили 7,5 млн рублей. Он добавил, что сегодня будет конкурс по определению подрядчика. Будут еще выделены деньги на эти работы, особое внимание уделят деревьям у социальных объектов.

«На следующий год эти деньги должны вноситься в бюджет при планировании», — уточнил он.

Напомним, пензенцы неоднократно жаловались на вездесущий тополиный пух. Они обращались в «Жалобную книгу» информагентства с просьбой выяснить, планирует ли мэрия принять какие-либо меры по борьбе с июньским «пухонашествием».

Также в региональном ГУ МЧС ранее сообщали о том, что проблема пожарной безопасности в регионе обострилась с появлением на улицах тополиного пуха.


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