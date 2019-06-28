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Депутаты возмутились невидимой разметкой на дорогах

28 июня в 11:11 346 просмотров
, почему так происходит, попросили депутаты на сессии Гордумы 28 июня.

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В Пензе свежая разметка на дорогах очень быстро становится невидимой. Разобраться, почему так происходит, попросили депутаты на сессии Гордумы 28 июня.

«Разметка термопластиком только нанесена, а уже становится черной и невидимой. Надо разобраться в ситуации: может, пластик плохого качества, может, светоотражающие вещества не добавляют, может, это нормальное явление. А то разметка есть, но ее не видно», — сказал депутат Владимир Мутовкин.

Валерий Савельев поддержал коллегу и добавил, что надо провести финансовый анализ и разобраться, что выгоднее — наносить разметку краской или термопластиком.

Вопрос к стойкости термопластика на дорогах возник не только у депутатов. Весной журналисты ИА «Пенза-Пресс» проехали по улицам города и выяснили, что со многих дорог инновационная разметка «уплыла», хотя не прошло и года. Тогда специалисты обвинили во всем климатические условия и сильную загруженность дорог. При этом, по ГОСТу, разметка, выполненная термопластиком, холодным пластиком или другими подобными материалами, должна обладать функциональной долговечностью не менее одного года. Подробнее об этом можно прочитать здесь.


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