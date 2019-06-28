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Утин объяснил, кто должен прибираться на помойках

28 июня в 11:27 358 просмотров

Кто должен приводить в порядок контейнерные площадки после вывоза мусора? Вопрос обсудили на сессии Гордумы 28 июня.

Депутат Борис Панин адресовал вопрос об уборке площадок начальнику городского управления ЖКХ Александру Утину.

Тот ответил, что с 1 июля их содержание переходит в ведение администраций районов.

«До 1 июля организации по уборке площадок определяло управление ЖКХ, проводя торги. За вывоз крупногабаритного мусора отвечают регионарные операторы. По всем недостаткам жалобы мы отправляем в областное управление ЖКХ», — начал объяснять чиновник, однако его прервал глава города Николай Тактаров.

Председатель Гордумы попросил отвечать на вопросы коротко: «да, нет, не знаю».

Другой депутат спросил, как администрации района будут убирать площадки. Александр Утин ответил, что организация определена.


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