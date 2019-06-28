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Депутаты утвердили эмблему Пензы

28 июня в 11:52 716 просмотров

Внешний вид эмблемы Пензы утвердили депутаты на сессии Гордумы 28 июня.

Вопрос включили в повестку дополнительно перед сессией решением депутатов.

«В России ласточка — хранительница семейного очага, предвестник весны. Символ сохранения доброты и мира в доме, заботы о детях, стремления вверх к развитию и созиданию всего самого светлого и доброго на благо родного города и Пензенского края», — отметил зампред Гордумы Иван Краснов.

Депутаты одобрили все три варианта эмблемы:

Изображения можно воспроизводить в цветном или черно-белом исполнении из различных материалов и в различной технике, использовать при оформлении объектов городской инфраструктуры, в СМИ, на приглашениях и открытках, на медалях, как монументальный архитектурный элемент и так далее. Надругательство над эмблемой будет наказываться.

Глава города Николай Тактаров сообщил, что первая изготовленная эмблема будет вручена губернатору.


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