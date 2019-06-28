Белозерцев оценил проект по производству пензенской земляники

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время рабочей поездки 28 июня посетил плантации компании по выращиванию ягод.

Предприниматели планируют выращивать землянику, голубику и малину. Общая площадь земли под посадку в 2019 году — 16 га. За сезон намечено собрать около 100 тонн ремонтантной земляники, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Отмечается, что для посадки были выбраны голландские сорта садовой земляники, которые подходят под почвенно-климатические условия средней полосы России. Также заключены контракты на поставку ягод с федеральными сетями. Около 30% урожая планируется реализовать в Пензенской области.

В пресс-центре добавили, что при выходе на запланированную мощность на территории Пензенской области будет выращиваться 1/15 часть от общероссийского производства ягод, что позволит обеспечить жителей качественной продукцией.

«Нужно, чтобы на логотипе упаковки было отражено, что ягода выращена в Пензенской области, на хорошей земле, что она экологически чистая. Чтобы это видели жители Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Желаю, чтобы компания развивалась. Вы реализовали реальный проект, молодцы. Мы будем его по возможности поддерживать», — отметил губернатор Иван Белозерцев.

Напомним, проект состоялся благодаря инициативе главы региона, который предложил идею его реализации во время всероссийской выставки «Золотая осень-2018».