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Чудо с разными глазками. Пензенцы спасли удивительного щенка

28 июня в 13:52 438 просмотров
«Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о милом щенке, которого они смогли спасти.

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Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о милом щенке, которого они смогли спасти.

«Малыш Лео — кроха из коробки, который был назван так в честь фильма со знаменитым тезкой. Мы назвали щенка в честь Леонардо Ди Каприо за стойкость и желание жить, но уже сейчас видим, что только одно сходство голубых выразительных глаз чего стоит.

Мы верим, что нашего Лео будет ждать яркая и счастливая жизнь!

Поблагодарить за спасенную жизнь этого малыша нужно наших девочек, которые стали приемными мамами. Расставаться с такими животными особенно сложно, потому что в них вложено очень много любви и заботы. Но пару дней назад это произошло, и Лео отбыл на испытательный срок», — рассказали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Подробнее о малыше с удивительными глазками можно узнать здесь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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